Рейтинг@Mail.ru
В Москве привели в порядок три дома с датами возведения на фасадах - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:49 24.05.2026
В Москве привели в порядок три дома с датами возведения на фасадах

Три дома с датами возведения на фасадах привели в порядок в Москве

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыДом 30 на Кутузовском проспекте после капитального ремонта
Дом 30 на Кутузовском проспекте после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Дом 30 на Кутузовском проспекте после капитального ремонта
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три дома с датами возведения на фасадах привели в порядок в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Три дома, на фасады которых нанесены даты их возведения, преобразились после капитального ремонта. Жилая застройка города очень многообразна. Встречаются как здания, возведенные в стиле эклектики в конце XIX века, так и советские неоклассические шедевры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на некоторых домах архитекторы и строители запечатлели дату их возведения. Традиция особенно характерна для дореволюционных зданий, она подчеркивает их историческую ценность.
"В советское время, в частности в середине ХХ века, указание даты тоже было распространено", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что к домам, где были проведены работы по восстановлению, относится дом 1957 года в Анадырском районе, дом 1951 года на Кутузовском проспекте и дом 1955 года на Мироновской улице.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за десять лет обновили 115 домов с барельефами - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Москве за десять лет обновили 115 домов с барельефами
22 мая, 09:23
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКутузовский проспектНедвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала