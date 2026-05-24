В Москве привели в порядок три дома с датами возведения на фасадах

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три дома с датами возведения на фасадах привели в порядок в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Три дома, на фасады которых нанесены даты их возведения, преобразились после капитального ремонта. Жилая застройка города очень многообразна. Встречаются как здания, возведенные в стиле эклектики в конце XIX века, так и советские неоклассические шедевры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на некоторых домах архитекторы и строители запечатлели дату их возведения. Традиция особенно характерна для дореволюционных зданий, она подчеркивает их историческую ценность.
"В советское время, в частности в середине ХХ века, указание даты тоже было распространено", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что к домам, где были проведены работы по восстановлению, относится дом 1957 года в Анадырском районе, дом 1951 года на Кутузовском проспекте и дом 1955 года на Мироновской улице.