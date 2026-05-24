Минтранс готов проработать вопрос о скидке на ж/д билеты для многодетных

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минтранс России готов совместно с Минфином Российской Федерации проработать вопрос о нормативном закреплении скидки в размере 50% для многодетных семей при покупке железнодорожных билетов, следует из ответа министерства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.