Минтранс готов проработать вопрос о скидке на ж/д билеты для многодетных - РИА Новости, 24.05.2026
05:04 24.05.2026
Минтранс готов проработать вопрос о скидке в 50% на ж/д билеты для многодетных

Посадка на поезд - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Посадка на поезд. Архивное фото
  • Минтранс России готов совместно с Минфином проработать вопрос о нормативном закреплении скидки в размере 50% для многодетных семей при покупке железнодорожных билетов.
  • Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства направила обращение в правительство РФ с просьбой проработать вопрос об установлении скидки для многодетных семей.
  • Сейчас РЖД предоставляет меры поддержки отдельным категориям граждан, среди которых есть акция «Большая семья».
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минтранс России готов совместно с Минфином Российской Федерации проработать вопрос о нормативном закреплении скидки в размере 50% для многодетных семей при покупке железнодорожных билетов, следует из ответа министерства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в правительство РФ с просьбой проработать вопрос об установлении для многодетных семей скидки в размере 50% на приобретение билетов для проезда железнодорожным транспортом общего пользования.
"Минтранс России готов поработать вопрос закрепления указанной льготы на нормативном уровне путем внесения соответствующих изменений в постановление №266 в случае согласования Минфином России учета в лимитах федерального бюджета необходимого объема потребности для предоставления соответствующей льготы", - говорится в ответе замминистра транспорта Российской Федерации Алексея Шило.
Министерство напомнило, что РЖД сейчас предоставляет меры поддержки отдельным категориям граждан, в том числе действуют следующие акции: "Путешествуй с детьми", "Целое купе", "РЖД Бонус" для студентов и "Большая семья".
