© AP Photo / Vadim Ghirda Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе

В МИД объяснили проблемы в молдавской энергетике разрывом связей с Россией

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Проблемы в молдавской энергетике связаны с желанием Кишинева отдалиться от Москвы, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

« "На самом деле проблемы с энергобезопасностью республики являются следствием курса молдавских властей на разрыв связей с Россией", — отметил он.

Полищук напомнил, что еще в декабре 2022 года Молдавия объявила об отказе от российского газа, но "чуда энергонезависимости не произошло".

« "Поставки российских энергоресурсов в республику, действительно, не осуществляются. Электроэнергия закупается на европейских рынках, но по чрезвычайно высоким ценам и за счет еэсовских кредитов", — пояснил дипломат.

В итоге тарифы на электроэнергию для молдаван с 2024 года увеличились на 70%, а с 2021-го — на 150%, подчеркнул собеседник агентства.

« "Такая политика властей является безответственной по отношению к собственным гражданам", — добавил Полищук.

Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду , которая придерживается проевропейской политики.