Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проблемы в молдавской энергетике вызваны разрывом связей с Россией, заявили в МИД.
- Тарифы на электроэнергию для местных жителей с 2024 года увеличились на 70%, а с 2021 года — на 150%.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Проблемы в молдавской энергетике связаны с желанием Кишинева отдалиться от Москвы, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"На самом деле проблемы с энергобезопасностью республики являются следствием курса молдавских властей на разрыв связей с Россией", — отметил он.
Полищук напомнил, что еще в декабре 2022 года Молдавия объявила об отказе от российского газа, но "чуда энергонезависимости не произошло".
"Поставки российских энергоресурсов в республику, действительно, не осуществляются. Электроэнергия закупается на европейских рынках, но по чрезвычайно высоким ценам и за счет еэсовских кредитов", — пояснил дипломат.
В итоге тарифы на электроэнергию для молдаван с 2024 года увеличились на 70%, а с 2021-го — на 150%, подчеркнул собеседник агентства.
"Такая политика властей является безответственной по отношению к собственным гражданам", — добавил Полищук.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать до выборов. Правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.