09:10 24.05.2026 (обновлено: 11:32 24.05.2026)
Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер в возрасте 54 лет

© Фото : Местная администрация городского округа Нальчик
© Фото : Местная администрация городского округа Нальчик
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов.
  • Он родился в 1971 году и работал в различных государственных структурах, включая налоговые органы и администрацию свободной экономической зоны.
  • С апреля 2018 года Таймураз Ахохов возглавлял администрацию городского округа Нальчик.
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни, сообщила администрация главы Кабардино-Балкарии.
"На 55-м году жизни скончался глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов", - говорится в сообщении.
Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане, с 1996 года работал в должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны "Кабардино-Балкария", затем – в налоговых органах, пройдя путь от начальника отдела кадров до заместителя руководителя управления ФНС России по КБР. В разное время он также возглавлял межрайонные инспекции ФНС по Нальчику и по КБР, работал в органах налоговой полиции и управлении налоговых преступлений МВД по КБР.
В марте 2015 года Ахохов был назначен заместителем министра труда, занятости и социальной защиты КБР. С апреля 2018 года он возглавлял администрацию городского округа Нальчик.
 
НальчикРоссияТаймураз Ахохов (мэр Нальчика)
 
 
