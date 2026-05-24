Краткий пересказ от РИА ИИ
- Риторика президента Чехии Петра Павла, призвавшего НАТО "показать зубы" России, приведет к прямому конфликту с Россией, заявил финский политик Армандо Мема.
- Он добавил, что эта стратегия довела до конфликта на Украине и подчеркнул, что продолжать придерживаться той же стратегии - просто безумие.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Риторика президента Чехии Петра Павла, призвавшего НАТО "показать зубы" России, приведет к прямому конфликту с Россией, написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Это часть опасной политики, которой продолжает придерживаться руководство ЕС. Мы должны вернуться к тому, чтобы видеть в России друга, а не врага. НАТО в течение многих лет демонстрировало Москве свои собственные зубы, продвигаясь к российским границам, несмотря на обещание не расширяться ни на дюйм", — говорится в публикации.
"Это часть опасной политики, которой продолжает придерживаться руководство ЕС. Мы должны вернуться к тому, чтобы видеть в России друга, а не врага. НАТО в течение многих лет демонстрировало Москве свои собственные зубы, продвигаясь к российским границам, несмотря на обещание не расширяться ни на дюйм", — говорится в публикации.
Политик добавил, что эта стратегия довела до конфликта на Украине. Он подчеркнул, что продолжать придерживаться той же стратегии - просто безумие.
Накануне Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении Москвы.
Накануне Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении Москвы.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.