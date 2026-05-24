Спасатели нашли тело россиянки, упавшей в горную реку в Южной Осетии
10:02 24.05.2026 (обновлено: 10:25 24.05.2026)
Спасатели нашли тело россиянки, упавшей в горную реку в Южной Осетии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели обнаружили тело россиянки, упавшей в реку Большая Лиахва в Южной Осетии.
  • Тело найдено примерно в 35 километрах от места происшествия вниз по течению.
ЦХИНВАЛ, 24 мая - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело россиянки, упавшей в реку в Южной Осетии, примерно в 35 километрах от места происшествия, сообщили в МЧС республики.
"Сводной группой МЧС Республики Южная Осетия, осуществлявшей поисково-спасательные мероприятия, обнаружено тело гражданки Российской Федерации, упавшей в реку Большая Лиахва. Тело найдено примерно в 35 километрах от места происшествия вниз по течению", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Как уточняется в сообщении, на месте ЧП вместе с группой находится глава МЧС Южной Осетии Ибрагим Гассеев. О случившемся проинформированы следственные органы.
Женщина из подмосковных Химок приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма о местных уроженцах - участниках СВО. Несчастный случай произошел поздним вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района, тогда же начались ее поиски.
Как поясняли РИА Новости в МЧС республики, пропавшую искали три дня. Вместе с этим прокуратура начала доследственную проверку, оценивая уровень безопасности турбазы и подвесного моста, с которого упала женщина. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, в свою очередь, взял под личный контроль поиски россиянки.
Всего в поисках участвовали 200 человек, включая сотрудников министерства внутренних дел и минобороны Южной Осетии, уточнили в югоосетинском МЧС. Спасатели обследовали почти 70 километров - от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ. К поисковым мероприятиям также подключалась грузинская сторона, сообщали РИА Новости в МЧС республики.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией.
ПроисшествияЮжная ОсетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Химки (городской округ в Московской области)ЦхинвалАлан Гаглоев
 
 
