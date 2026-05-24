Спасатели нашли тело россиянки, упавшей в горную реку в Южной Осетии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели обнаружили тело россиянки, упавшей в реку Большая Лиахва в Южной Осетии.
- Тело найдено примерно в 35 километрах от места происшествия вниз по течению.
ЦХИНВАЛ, 24 мая - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело россиянки, упавшей в реку в Южной Осетии, примерно в 35 километрах от места происшествия, сообщили в МЧС республики.
Как уточняется в сообщении, на месте ЧП вместе с группой находится глава МЧС Южной Осетии Ибрагим Гассеев. О случившемся проинформированы следственные органы.
Как поясняли РИА Новости в МЧС республики, пропавшую искали три дня. Вместе с этим прокуратура начала доследственную проверку, оценивая уровень безопасности турбазы и подвесного моста, с которого упала женщина. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, в свою очередь, взял под личный контроль поиски россиянки.
Всего в поисках участвовали 200 человек, включая сотрудников министерства внутренних дел и минобороны Южной Осетии, уточнили в югоосетинском МЧС. Спасатели обследовали почти 70 километров - от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ. К поисковым мероприятиям также подключалась грузинская сторона, сообщали РИА Новости в МЧС республики.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией.