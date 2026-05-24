Белорусский депутат не удивился звонку Макрона Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2026
18:31 24.05.2026
Белорусский депутат не удивился звонку Макрона Лукашенко

Белорусский депутат Гайдукевич о звонке Макрона Лукашенко: у ЕС нет иного пути

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции, в ходе которого обсуждались региональные проблемы и отношения Минска с ЕС.
  • Белорусский депутат Олег Гайдукевич заявил, что у ЕС нет другого пути, кроме диалога с Минском, так как изоляция Белоруссии не работает.
  • Гайдукевич подчеркнул готовность Белоруссии к диалогу по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине и борьбы с международными наркотрафиком, экстремизмом, терроризмом, при условии невмешательства во внутренние дела страны.
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Нет ничего удивительного в состоявшемся по инициативе Парижа телефонном разговоре президентов Белоруссии и Франции, у ЕС нет другого пути кроме диалога с Минском, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
В воскресенье президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили региональные проблемы и отношения Минска с ЕС и Францией в частности. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"На самом деле, ничего удивительного в звонке Макрона Александру Лукашенко нет", - сказал депутат.
Он пояснил, что "с сильными всегда разговаривают".
"В какой ситуации сейчас Европа? США ведут диалог с Беларусью и Россией, не оглядываясь на Европейский Союз. Санкции не работают. Изолировать Беларусь не получилось, Россию - тем более. Отличные отношения у Беларуси помимо братской России, с которой (создано – ред.) Союзное государство, еще с Китаем, с огромным количеством стран Ближнего Востока, Азии. То есть изоляция не работает", - констатировал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "военный путь невозможен". Гайдукевич обратил внимание, что на этой неделе Белоруссия и Россия провели совместные ядерные учения.
"В Европе посмотрели и поняли еще раз, убедились, что военным путем ловить нечего", - продолжил депутат.
Он добавил, что не работает и ставка Европы на белорусскую оппозицию.
"Пятая колонна… За шесть лет, кроме воровства денег, ничего (результата – ред.) нет. Поэтому европейские чиновники прекрасно понимают, что толку никакого не будет. То есть изнутри (сменить власть и политику официального Минска – ред.) не получается... Поэтому диалог... Простой пример - почему США с Ираном ведут диалог? Да потому что не получается военным путем. Могли бы – сделали бы. То же самое с нами. Ничего не могут сделать - ведут диалог", - продолжил парламентарий.
Он обратил внимание, что белорусская политика при этом не меняется.
"И наша политика не меняется. То есть мы никогда не отказывались (от диалога с Европой – ред.), но не навязываемся. Мы же не просим: "Быстрее начните с нами диалог". Нет, но не отказываемся, тем более есть что обсуждать", - отметил Гайдукевич.
По его словам, одна из таких тем – мирное урегулирование конфликта на Украине.
"Мир на Украине. Мы готовы посодействовать, но никогда не предадим Россию, пусть не мечтают", - заявил Гайдукевич.
Также, по его словам, важной темой для развития сотрудничества Белоруссии и ЕС является борьба с международными наркотрафиком, экстремизмом, терроризмом.
"Готовы по всем этим темам разговаривать. Принцип один: не вмешиваться в наши внутренние дела и равноправный диалог во имя наших национальных интересов", - подчеркнул депутат.
