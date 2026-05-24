Австрийский космонавт рассказал, о чем он поговорил бы с Гагариным

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости поделился, о чем он поговорил бы с советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным.
"Я бы не говорил с ним о чем-то особенном. В каком-то смысле мы ведь "свои" люди", - рассказал космонавт, отвечая на вопрос агентства, о чем он поговорил бы с Гагариным, если бы встретился с ним сейчас.
По словам Фибека, опыт Гагарина - это то же, что пережили и те, кто отправился в космос позднее.
"Но он был первым, и все мы потом учились у него. Каждый раз, когда человек делает что-то впервые, чего до него никто не делал, это всегда захватывающе и интересно. Полет в космос сам по себе остается чем-то особенным, но я был уже номером 253, то есть до меня это сделали 252 человека", - добавил собеседник агентства.
"Но это не значит, что мы между собой обсуждаем это как-то особенно… Я бы сказал, это, скорее, профессиональное общение", - заключил космонавт.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.