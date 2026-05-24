Австрийский космонавт рассказал о сильных перегрузках при посадке

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о сильных перегрузках при возвращении на Землю.

"В целом, сам полет благодаря очень интенсивной и хорошей подготовке оказался, условно говоря, "легким", но, пожалуй, самым трудным оказалось пережить посадку, потому что до этого я уже около недели находился в невесомости: мышцы ослабевают, и сам процесс возвращения на Землю выдался очень тяжелым. Это немного меня удивило", - сказал собеседник агентства.

По мнению космонавта, переход от невесомости к сильным перегрузкам оказался более ощутимым, чем он ожидал.

"Я был к этому подготовлен, но все равно это стало неожиданностью", - признался Фибек.

По словам собеседника агентства, при входе в атмосферу начинается ощущение постепенного возвращения гравитации.

"Это чувствуется буквально физически: например, ручка, которая до этого парила, вдруг начинает опускаться на грудь, и ты понимаешь - сила тяжести возвращается, и это ощущение становится все сильнее", - вспомнил Фибек.

"Ого, это уже серьезная нагрузка", - в какое-то мгновение подумал космонавт.

"Какая сейчас перегрузка?" - в тот момент Фибек спросил командира, который ответил, что 0,3 g.

"А на Земле у нас - 1 g, то есть 0,3 - это еще очень мало, а мне уже казалось, что это тяжело, а потом перегрузка достигает 4-5 g (ощущение, при котором тело становится в несколько раз тяжелее обычного - ред.), и тогда я понял: это сложнее, чем я ожидал", - заключил собеседник агентства.