Австрийский космонавт рассказал о сильных перегрузках при посадке - РИА Новости, 24.05.2026
07:13 24.05.2026
Австрийский космонавт рассказал о сильных перегрузках при посадке

Орбитальная станция "Мир". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал о сильных перегрузках при возвращении на Землю.
  • По его словам, переход от невесомости к перегрузкам оказался более ощутимым, чем он ожидал.
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о сильных перегрузках при возвращении на Землю.
"В целом, сам полет благодаря очень интенсивной и хорошей подготовке оказался, условно говоря, "легким", но, пожалуй, самым трудным оказалось пережить посадку, потому что до этого я уже около недели находился в невесомости: мышцы ослабевают, и сам процесс возвращения на Землю выдался очень тяжелым. Это немного меня удивило", - сказал собеседник агентства.
По мнению космонавта, переход от невесомости к сильным перегрузкам оказался более ощутимым, чем он ожидал.
"Я был к этому подготовлен, но все равно это стало неожиданностью", - признался Фибек.
По словам собеседника агентства, при входе в атмосферу начинается ощущение постепенного возвращения гравитации.
"Это чувствуется буквально физически: например, ручка, которая до этого парила, вдруг начинает опускаться на грудь, и ты понимаешь - сила тяжести возвращается, и это ощущение становится все сильнее", - вспомнил Фибек.
"Ого, это уже серьезная нагрузка", - в какое-то мгновение подумал космонавт.
"Какая сейчас перегрузка?" - в тот момент Фибек спросил командира, который ответил, что 0,3 g.
"А на Земле у нас - 1 g, то есть 0,3 - это еще очень мало, а мне уже казалось, что это тяжело, а потом перегрузка достигает 4-5 g (ощущение, при котором тело становится в несколько раз тяжелее обычного - ред.), и тогда я понял: это сложнее, чем я ожидал", - заключил собеседник агентства.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
