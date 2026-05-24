Врач рассказала, как безопасно вытащить клеща без пинцета
04:24 24.05.2026 (обновлено: 09:39 24.05.2026)
Врач рассказала, как безопасно вытащить клеща без пинцета

  • Врач Любовь Семейкина рассказала, что присосавшегося клеща можно вытащить с помощью прочной нити.
  • После удаления клеща место укуса необходимо промыть водой с мылом.
  • Не следует использовать масло или спирт для удаления клеща, так как это может повысить риск заражения.
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Присосавшегося клеща в случае, если под рукой нет пинцета, можно вытащить с помощью нитки, а после место укуса нужно промыть, рассказала РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Если нет пинцета, можно использовать прочную нить: сделать петлю, накинуть ее как можно ближе к хоботку клеща и аккуратно, без рывков выкручивать и подтягивать паразита. Не тяните резко - важно достать клеща целиком. Можно слегка покачивать нить из стороны в сторону, но не вращать", - сказала собеседница агентства.
По словам Семейкиной, после удаления клеща надо промыть место укуса водой с мылом. Даже если с собой нет антисептика, нужно тщательно вымыть руки и обработать ранку чистой водой, уточнила врач.
"Не используйте масло или спирт - это может повысить риск заражения: масло блокирует доступ кислорода, а спирт вызывает химическое раздражение. В ответ на угрозу клещ инстинктивно опорожняет кишечник и слюнные железы и выбрасывает все содержимое в ранку. Вместе с этой жидкостью в кровь попадают возбудители инфекций", - добавила Семейкина.
