Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-23" с тремя космонавтами - РИА Новости, 24.05.2026
18:32 24.05.2026 (обновлено: 19:42 24.05.2026)
Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-23" с тремя космонавтами

© REUTERS / Maxim ShemetovЗапуск космического корабля "Шеньчжоу-23" с космодрома Цзюцюань
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами к орбитальной станции «Тяньгун».
  • Командиром экипажа является 39-летний Чжу Янчжу, а специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин стала первой из четвертого отряда космонавтов КНР, кто отправится на «Тяньгун».
  • Один из членов экипажа «Шэньчжоу-23» проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции «Тяньгун», в то время как стандартная миссия сейчас длится примерно полгода.
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Китай в воскресенье осуществил запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-23" с тремя членами экипажа к китайской орбитальной станции "Тяньгун".
Пуск состоялся, как и было запланировано, в воскресенье в 23.08 по пекинскому времени (18.08 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР. Трансляцию с космодрома ведет Центральное телевидение Китая.
"Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-23" успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, экипаж находится в хорошем состоянии, запуск прошел полностью успешно", - говорится в сообщении телеканала.
Командиром экипажа является 39-летний Чжу Янчжу, который стал первым в КНР бортинженером, получившим пост командира экипажа космического корабля. Миссия на "Тяньгун" для него станет уже второй, в 2023 году в составе экипажа "Шэньчжоу-16" он провел на станции пять месяцев. Также в состав экипажа вошли пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин, которая стала первой из четвертого отряда космонавтов КНР, кто отправится на "Тяньгун".
Один из членов экипажа "Шэньчжоу-23" проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. В настоящее время стандартная миссия экипажей на китайской орбитальной станции длится примерно полгода.
На станции "Тяньгун" с 1 ноября 2025 года находится экипаж "Шэньчжоу-21" из трех человек.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, до 2038 года.
