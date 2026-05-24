Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-23" с тремя космонавтами

Краткий пересказ от РИА ИИ

ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Китай в воскресенье осуществил запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-23" с тремя членами экипажа к китайской орбитальной станции "Тяньгун".

Пуск состоялся, как и было запланировано, в воскресенье в 23.08 по пекинскому времени (18.08 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР . Трансляцию с космодрома ведет Центральное телевидение Китая.

"Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-23" успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, экипаж находится в хорошем состоянии, запуск прошел полностью успешно", - говорится в сообщении телеканала.

Командиром экипажа является 39-летний Чжу Янчжу, который стал первым в КНР бортинженером, получившим пост командира экипажа космического корабля. Миссия на "Тяньгун" для него станет уже второй, в 2023 году в составе экипажа "Шэньчжоу-16" он провел на станции пять месяцев. Также в состав экипажа вошли пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин, которая стала первой из четвертого отряда космонавтов КНР, кто отправится на "Тяньгун".

Один из членов экипажа "Шэньчжоу-23" проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. В настоящее время стандартная миссия экипажей на китайской орбитальной станции длится примерно полгода.

На станции "Тяньгун" с 1 ноября 2025 года находится экипаж "Шэньчжоу-21" из трех человек.