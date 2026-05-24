19:23 24.05.2026 (обновлено: 19:24 24.05.2026)
Риттер: туша кита Тимми, которого ранее спасали в ФРГ, может взорваться

© REUTERS / Oliver DenzerЧеловек поливает водой горбатого кита Тимми, выброшенного на песчаную отмель на мелководье Балтийского моря
Человек поливает водой горбатого кита Тимми, выброшенного на песчаную отмель на мелководье Балтийского моря. Архивное фото
  • Туша горбатого кита Тимми, обнаруженная в Дании после неудачной попытки спасения в ФРГ, может взорваться от избытка газов.
  • По мере разложения тела кита внутри скапливаются опасные газы, такие как углекислый газ, метан и сероводород.
  • Морской биолог Фабиан Риттер исключил естественные внешние факторы как причину возможного взрыва туши.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Туша горбатого кита Тимми, которую обнаружили в Дании после неудачной попытки спасения животного в ФРГ, может взорваться от избытка газов, сообщил морской биолог Фабиан Риттер.
"Если заранее не выпустить (из туши - ред.) газы при помощи проколов или (хирургического - ред.) копья, то может произойти взрыв", - сказал Риттер в интервью газете Bild.
Биолог пояснил, что по мере того, как бактерии разлагают тело кита изнутри, в нем скапливаются такие опасные газы, как углекислый газ, метан и сероводород.
При этом Риттер исключил естественные внешние факторы как возможную причину взрыва. Биолог заявил, что чайки, поедающие мелких ракообразных, червей и других организмов с поверхности туши, не могут проколоть ее клювами из-за толстого слоя подкожного жира.
"У здоровых китов слой подкожного жира достигает 10, 20, 30, а иногда даже 40 сантиметров", - уточнил Риттер.
В начале мая Тимми был выпущен в Северное море после того, как немецкие спасатели в течение месяца пытались вызволить его с мелководья на балтийском побережье в Германии, где он застрял. Спасатели не смогли отследить передвижение животного из-за возможной поломки трекера, который был прикреплен к его телу. Позднее погибшего Тимми обнаружили на побережье датского острова Анхольт. Местные СМИ сообщили, что кита доставят в датский порт Грено, где будет произведено вскрытие.
