© REUTERS / Oliver Denzer Человек поливает водой горбатого кита Тимми, выброшенного на песчаную отмель на мелководье Балтийского моря

Туша кита Тимми, которого ранее спасали в ФРГ, может взорваться

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Туша горбатого кита Тимми, которую обнаружили в Дании после неудачной попытки спасения животного в ФРГ, может взорваться от избытка газов, сообщил морской биолог Фабиан Риттер.

"Если заранее не выпустить (из туши - ред.) газы при помощи проколов или (хирургического - ред.) копья, то может произойти взрыв", - сказал Риттер в интервью газете Bild

Биолог пояснил, что по мере того, как бактерии разлагают тело кита изнутри, в нем скапливаются такие опасные газы, как углекислый газ, метан и сероводород.

При этом Риттер исключил естественные внешние факторы как возможную причину взрыва. Биолог заявил, что чайки, поедающие мелких ракообразных, червей и других организмов с поверхности туши, не могут проколоть ее клювами из-за толстого слоя подкожного жира.

"У здоровых китов слой подкожного жира достигает 10, 20, 30, а иногда даже 40 сантиметров", - уточнил Риттер.