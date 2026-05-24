Туша кита Тимми, которого ранее спасали в ФРГ, может взорваться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туша горбатого кита Тимми, обнаруженная в Дании после неудачной попытки спасения в ФРГ, может взорваться от избытка газов.
- По мере разложения тела кита внутри скапливаются опасные газы, такие как углекислый газ, метан и сероводород.
- Морской биолог Фабиан Риттер исключил естественные внешние факторы как причину возможного взрыва туши.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Туша горбатого кита Тимми, которую обнаружили в Дании после неудачной попытки спасения животного в ФРГ, может взорваться от избытка газов, сообщил морской биолог Фабиан Риттер.
"Если заранее не выпустить (из туши - ред.) газы при помощи проколов или (хирургического - ред.) копья, то может произойти взрыв", - сказал Риттер в интервью газете Bild.
Спасенный в Германии кит Тимми погиб у берегов Дании
16 мая, 18:43
Биолог пояснил, что по мере того, как бактерии разлагают тело кита изнутри, в нем скапливаются такие опасные газы, как углекислый газ, метан и сероводород.
При этом Риттер исключил естественные внешние факторы как возможную причину взрыва. Биолог заявил, что чайки, поедающие мелких ракообразных, червей и других организмов с поверхности туши, не могут проколоть ее клювами из-за толстого слоя подкожного жира.
"У здоровых китов слой подкожного жира достигает 10, 20, 30, а иногда даже 40 сантиметров", - уточнил Риттер.
В начале мая Тимми был выпущен в Северное море после того, как немецкие спасатели в течение месяца пытались вызволить его с мелководья на балтийском побережье в Германии, где он застрял. Спасатели не смогли отследить передвижение животного из-за возможной поломки трекера, который был прикреплен к его телу. Позднее погибшего Тимми обнаружили на побережье датского острова Анхольт. Местные СМИ сообщили, что кита доставят в датский порт Грено, где будет произведено вскрытие.