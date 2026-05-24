Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели шесть серий взрывов с начала ночи.
- Звуки детонации также слышали в Кропивницком и Черкассах.
- На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Киеве прогремела шестая с полуночи серия взрывов, сообщил телеканал "Общественное".
«
"В Киеве снова звучат взрывы", — говорится в его Telegram-канале.
Ранее ночью звуки детонации также слышали в Кропивницком и Черкассах.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18