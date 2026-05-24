В Киеве прогремели несколько серий взрывов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Киеве прогремели три серии взрывов, передает телеканал "Общественное".
"Еще одна серия взрывов в Киеве", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
В течение получаса до этого поступили два сообщения о звуках детонации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18