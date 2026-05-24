В 55 населенных пунктов Херсонской области нету света из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Без света остаются 55 населенных пункта в Херсонской области из-за непогоды, на месте ведутся работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Непогода усиливается в Херсонской области. Произошло аварийное отключение электроснабжения из-за срабатывания защиты. Без света остаются 55 населенных пунктов в 6 муниципальных округах: Скадовском, Каланчакском, Алешкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском" , - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
17 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания, аварийные бригады работают на месте, сообщил он.