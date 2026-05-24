Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье, пишут СМИ
18:06 24.05.2026
Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье, пишут СМИ

Axios: соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье

© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
  • Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье, утверждает журналист издания Axios Барак Равид.
  • По словам представителя администрации Трампа, еще предстоит согласовать несколько деталей сделки.
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Соглашение США и Ирана, как ожидается, не будет подписано в воскресенье, утверждает журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя администрации американского лидера Дональда Трампа.
Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.
"Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что соглашение с Ираном, как ожидается, не будет подписано сегодня", - указал Равид в соцсети Х.
По словам чиновника, которого цитирует Равид, еще предстоит согласовать несколько деталей, а по отдельным частям сделки все еще идет обмен мнениями.
"Некоторые слова, которые важны для нас, и некоторые слова, которые важны для них", - указал неназванный чиновник.
