Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье, пишут СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Соглашение США и Ирана, как ожидается, не будет подписано в воскресенье, утверждает журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя администрации американского лидера Дональда Трампа.
Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.
"Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что соглашение с Ираном, как ожидается, не будет подписано сегодня", - указал Равид в соцсети Х.
По словам чиновника, которого цитирует Равид, еще предстоит согласовать несколько деталей, а по отдельным частям сделки все еще идет обмен мнениями.
"Некоторые слова, которые важны для нас, и некоторые слова, которые важны для них", - указал неназванный чиновник.