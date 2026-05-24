Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье, утверждает журналист издания Axios Барак Равид.

По словам представителя администрации Трампа, еще предстоит согласовать несколько деталей сделки.

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Соглашение США и Ирана, как ожидается, не будет подписано в воскресенье, утверждает журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя администрации американского лидера Дональда Трампа.

Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона

"Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что соглашение с Ираном, как ожидается, не будет подписано сегодня", - указал Равид в соцсети Х

По словам чиновника, которого цитирует Равид, еще предстоит согласовать несколько деталей, а по отдельным частям сделки все еще идет обмен мнениями.