СМИ: Иран может согласовать с США план по обогащенному урану за 30-60 дней

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. План по иранским запасам обогащенного урана может быть согласован с США в течение 30-60 дней, сделка может позволить разморозить замороженные за рубежом иранские активы на сумму 25 миллиардов долларов, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Соглашение (между Ираном и США - ред.) откладывает решение сложных вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, на более поздний срок. План в отношении запасов высокообогащенного урана... может быть согласован в течение 30-60 дней, соглашение позволит разблокировать иранские активы, замороженные за рубежом, на сумму 25 миллиардов долларов", - говорится в сообщении издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.