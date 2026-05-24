Иран не соглашался на передачу запаса высокообогащенного урана, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Иран не соглашался на передачу своего запаса высокообогащенного урана, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Соглашения по поводу вывоза из страны иранского запаса высокообогащенного урана заключено не было", - приводит Рейтер слова источника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.