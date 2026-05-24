Глава СКР заявил, что ISU должны вернуть российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
13:28 24.05.2026 (обновлено: 13:44 24.05.2026)
Глава СКР заявил, что ISU должны вернуть российских спортсменов

Гуляев назвал переубеждение ISU в допуске россиян основной задачей СКР и ФФККР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что основная задача организации — переубедить Международный союз конькобежцев (ISU) в вопросе допуска российских спортсменов на международные соревнования.
  • Гуляев подчеркнул, что союз стремится аргументированно убедить ISU, а не просто просить о возвращении российских спортсменов.
  • Глава СКР отметил, что организация стремится к равному участию российских спортсменов в международных стартах и совершенствованию системы подготовки спортсменов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости заявил, что основной задачей его организации и Федерации фигурного катания на коньках России является переубеждение Международного союза конькобежцев (ISU) в вопросе допуска россиян на международные соревнования.
С 2022 года российские спортсмены сталкиваются с ограничениями на участие в международных соревнованиях. В некоторых видах спорта они полностью отстранены, а в других могут выступать только в нейтральном статусе. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой ряд международных федераций.
"Я очень надеюсь на принятие членами совета ISU правильного решения. На сегодняшний момент мы обсуждаем допуск молодых спортсменов. Задача для нас - полноценно, хотя бы молодым, вернуться на международную арену. Но это не значит, что мы незаслуженно забываем наших взрослых. Это несколько другая задача, и для принятия того или иного решения у ISU должно быть больше аргументов. А вот каких - сложный вопрос", - сказал Гуляев.
"Я вижу нашу задачу, мою и Антона Сихарулидзе, в том, чтобы аргументированно убедить их, а не эмоционально говорить: "Верните нас, пожалуйста", чтобы ISU принял правильное решение. Уже достаточное количество федераций вернуло россиян на международную арену и с флагом, и с гимном", - добавил собеседник агентства.
Глава СКР подчеркнул, что перед союзом стоят "весьма амбициозные цели". "Мы до последнего будем добиваться, чтобы наши спортсмены на равных правах со всеми приняли участие в международных стартах. Также в целях дальнейшее совершенствование подготовки и функционирования системы, популяризация конькобежного спорта и катания на коньках как средства вовлечения, и популяризация спорта в целом. Это одно из приоритетных направлений", - заявил он.
"Конечно, мы не забываем спорт высших достижений. Это наши традиции, где нам есть чем гордиться. Наша задача - хотя бы постараться приблизиться к тому, что было раньше", - резюмировал Гуляев.
СпортРоссияНиколай ГуляевАнтон СихарулидзеСоюз конькобежцев России (СКР)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
