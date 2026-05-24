Глава СКР заявил, что ISU должны вернуть российских спортсменов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости заявил, что основной задачей его организации и Федерации фигурного катания на коньках России является переубеждение Международного союза конькобежцев (ISU) в вопросе допуска россиян на международные соревнования.

С 2022 года российские спортсмены сталкиваются с ограничениями на участие в международных соревнованиях. В некоторых видах спорта они полностью отстранены, а в других могут выступать только в нейтральном статусе. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой ряд международных федераций.

"Я очень надеюсь на принятие членами совета ISU правильного решения. На сегодняшний момент мы обсуждаем допуск молодых спортсменов. Задача для нас - полноценно, хотя бы молодым, вернуться на международную арену. Но это не значит, что мы незаслуженно забываем наших взрослых. Это несколько другая задача, и для принятия того или иного решения у ISU должно быть больше аргументов. А вот каких - сложный вопрос", - сказал Гуляев

"Я вижу нашу задачу, мою и Антона Сихарулидзе , в том, чтобы аргументированно убедить их, а не эмоционально говорить: "Верните нас, пожалуйста", чтобы ISU принял правильное решение. Уже достаточное количество федераций вернуло россиян на международную арену и с флагом, и с гимном", - добавил собеседник агентства.

Глава СКР подчеркнул, что перед союзом стоят "весьма амбициозные цели". "Мы до последнего будем добиваться, чтобы наши спортсмены на равных правах со всеми приняли участие в международных стартах. Также в целях дальнейшее совершенствование подготовки и функционирования системы, популяризация конькобежного спорта и катания на коньках как средства вовлечения, и популяризация спорта в целом. Это одно из приоритетных направлений", - заявил он.