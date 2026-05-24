В Госдуме рассказали, можно ли вернуть деньги за забытую подписку - РИА Новости, 24.05.2026
04:32 24.05.2026
В Госдуме рассказали, можно ли вернуть деньги за забытую подписку

РИА Новости: чтобы вернуть деньги за онлайн-подписку, надо обратиться в сервис

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вернуть деньги за "забытую" онлайн-подписку можно, если списание произошло после отказа пользователя или без его нового согласия, для этого необходимо обратиться в сервис, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Если же списание все-таки произошло после отказа пользователя или без его нового согласия, такие действия считаются нарушением закона. В этом случае гражданин вправе не только прекратить подписку, но и вернуть списанные средства напрямую через обращение в сервис", - сказал Немкин.
При отказе, по его словам, деньги подлежат возврату по требованию, а далее можно обращаться в Роспотребнадзор или в судебные инстанции.
"С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила, которые существенно меняют порядок списания средств за онлайн-подписки и регулярные цифровые услуги", - напомнил депутат.
Немкин уточнил, что речь идет о стриминговых сервисах, образовательных платформах, мобильных приложениях и других цифровых продуктах, где используется модель автоматических платежей.
"Ключевая цель новых правил - защита граждан от неосознанных и "забытых" списаний, а также повышение прозрачности цифровых сервисов. Это принципиально новый уровень контроля. Если человек отменил подписку или не подтвердил использование реквизитов, списание средств становится незаконным", - подчеркнул он.
Именно "забытые подписки", как пояснил парламентарий, долгие годы были одной из самых массовых причин потерь у пользователей: человек мог перестать пользоваться сервисом, но деньги продолжали списываться автоматически.
Законодатель добавил, что теперь эта ситуация меняется системно, если списание произошло без явного согласия, у гражданина появляется право на возврат средств в полном объеме как неправомерно удержанных.
"Сегодня мы фактически устранили саму основу проблемы. Даже если пользователь ранее соглашался на автосписание, сервис обязан получить новое, явное подтверждение. А отказ от использования реквизитов должен быть простым и доступным онлайн, без дополнительных барьеров и обращений в поддержку", - сказал Немкин.
По его мнению, это важная гарантия для граждан: теперь "забытая подписка" перестает быть невозвратной потерей, а пользователь получает реальный инструмент защиты своих денег и возможность оспорить любое списание, совершенное без его подтвержденного согласия.
"При этом закон не направлен против бизнеса - напротив, он делает рынок более прозрачным и предсказуемым, а значит, укрепляет доверие к цифровым сервисам", - подытожил депутат.
ОбществоРоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
