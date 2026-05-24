В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака - РИА Новости, 24.05.2026
02:17 24.05.2026 (обновлено: 11:04 24.05.2026)
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака

© РИА Новости / Александр Кряжев — Молодожены во время торжественной регистрации брака
Молодожены во время торжественной регистрации брака. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину за регистрацию брака.
  • Изменения, если их одобрят, будут внесены в Налоговый кодекс России.
  • По мнению авторов законопроекта, создание семьи не должно подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить, что физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что внесение соответствующих изменений обусловлено нынешней повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, так как имеются риски нарушения баланса между частными и публичными интересами, создания искусственных барьеров, препятствующих воспроизводству нации", - подчеркивается в тексте документа.
