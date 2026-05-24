В Тюменской области три человека погибли и восемь пострадали в ДТП

ТЮМЕНЬ, 24 мая – РИА Новости. Три человека погибли и восемь получили ранения при столкновении Toyota Camry и Mitsubishi Delica на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск, движение по трассе на месте происшествия частично ограничено, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

"Toyota Camry и Mitsubishi Delica столкнулись на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Предварительно, Toyota выехала на встречную полосу. Погибли водитель и пассажирка автомобиля Mitsubishi, их 18-летний сын ранен, его подруга погибла, возраст устанавливается. В автомобиле Toyota ехали семь человек, все получили различные травмы, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.