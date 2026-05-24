В Тюменской области три человека погибли и восемь пострадали в ДТП - РИА Новости, 24.05.2026
22:38 24.05.2026
В Тюменской области три человека погибли и восемь пострадали в ДТП

ГАИ: в Тюменской области три человека погибли и восемь пострадали в ДТП

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск.
  • Предварительно, Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с Mitsubishi Delica.
ТЮМЕНЬ, 24 мая – РИА Новости. Три человека погибли и восемь получили ранения при столкновении Toyota Camry и Mitsubishi Delica на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск, движение по трассе на месте происшествия частично ограничено, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
"Toyota Camry и Mitsubishi Delica столкнулись на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Предварительно, Toyota выехала на встречную полосу. Погибли водитель и пассажирка автомобиля Mitsubishi, их 18-летний сын ранен, его подруга погибла, возраст устанавливается. В автомобиле Toyota ехали семь человек, все получили различные травмы, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Движение на автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме.
В пресс-службе прокуратуры Тюменской области заявили о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
