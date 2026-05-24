19:06 24.05.2026
В Мурманской области пятнадцатилетний рецидивист устроил гонки с полицией

Автомобиль полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятнадцатилетний подросток устроил гонки с полицией в Апатитах Мурманской области.
  • За глухой тонировкой машины скрывался житель Кировска, ранее неоднократно задержанный за рулем автомобиля.
  • Подросток стал виновником смертельной аварии, в которой погиб один человек и двое получили тяжелые травмы.
МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, которого не раз задерживали за рулем автомобиля и который стал виновником смертельной аварии, устроил гонки с полицией в "наглухо затонированной" машине в Апатитах Мурманской области, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
"В ночь с субботы на воскресенье в Апатитах вновь развернулась традиционная летняя забава - гонка с полицией. Водитель наглухо затонированной (как позже показал прибор, светопропускаемость стекол составила 0%) "Лады" девяносто девятой модели без задних фонарей на улице Козлова не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
Как рассказали в инспекции, несколько раз "пролетев" на запрещающий сигнал светофора, "Лада" в итоге очутилась на улице Бредова. Нарушитель снизил скорость и принял вправо, останавливаясь, но по неизвестным причинам не довел дело до конца, и его машина протаранила правую переднюю дверь полицейской машины.
"Чтобы остановить гонщика, инспектор ДПС выбил стекло водительской двери "девяносто девятой" и вытащил пилота наружу. При этом патрульный получил травму руки, ему потребовалась медицинская помощь", - отметили в ГАИ.
За глухой тонировкой, как выяснилось, прятался хорошо известный правоохранителям 15-летний житель Кировска. Юношу задержали далеко не в первый раз, да и в ДТП он попадает довольно часто. Последняя авария с его участием получила большой общественный резонанс: парень, управляя "Ладой" десятой модели, буксировал "восьмерку" с тремя подростками. Буксирный трос оборвался, и "восьмерка" вылетела на встречную полосу под пассажирский автобус. Один подросток погиб, двое получили тяжелые травмы.
После этого ДТП юристы отмечали, что уголовная ответственность за гибель приятеля юному кировчанину в любом случае не грозит, поскольку в подобных случаях она наступает с 16 лет. А вот стремление ездить за рулем у парня никуда не делось даже после аварии со смертельным исходом.
АвтоМурманская областьКировскГИБДД МВД РФАпатитыПроисшествия
 
 
