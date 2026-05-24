04:16 24.05.2026
Федункив сравнила российское кино с голливудским

Федункив считает Голливуд примером коммерчески успешных картин

© Фото предоставлено актрисой Мариной Федункив
Актриса Марина Федункив с мужем
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марина Федункив отметила самобытность российского кино и его богатейшие традиции.
  • По мнению актрисы, Голливуд сегодня может быть примером именно коммерчески успешного кино.
  • Федункив считает, что в плане таланта российские актеры и режиссеры вполне сопоставимы с зарубежными.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Марина Федункив в интервью РИА Новости сравнила российское кино с голливудским, отметив самобытность отечественных фильмов.
"Лучшее мировое кино было снято в Голливуде, это факт. Конечно, все стремятся к этому уровню, ведь кино как жанр появилось и развивалось за океаном. Но у нас есть кино с богатейшими традициями, которые знает и любит мир, - отметила актриса. - Конечно, наша индустрия всегда будет смотреть, что там у них, чтобы быть в курсе. Но в последние годы все больше ощущаются наши ценность и самобытность. Не нужно сравнивать, что у них, а что у нас — просто ходите и смотрите наше кино, это лучшая поддержка".
По мнению Федункив, Голливуд сегодня может быть примером именно коммерчески успешного кино.
"В плане коммерческой составляющей — возможно да, но они коммерческие модели свои обкатывают уже лет 80, а российское кино стало коммерческим лет 30 назад. В остальном: актеры и режиссеры есть вполне сопоставимые по таланту", - считает артистка.
Полностью интервью с Мариной Федункив читайте на сайте ria.ru.
