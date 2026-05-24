Марина Федункив рассказала об ЭКО и воспитании сына

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Марина Федункив в интервью РИА Новости рассказала об удачном ЭКО и воспитании маленького сына Теодора.

"Многие мне сказали, что я очень смелая: не каждый человек решится сказать об этом (ЭКО — Прим. ред.). Я уверена, что такие темы не должны быть запретными, о ребенке мечтают многие семьи и для кого-то ЭКО — это единственный выход. Очень надеюсь, что пример нашей семьи вдохновит другие пары, которые задумываются об этом", — отметила актриса.

В 2024 году у Марины Федункив родился сын Теодор от супруга, итальянского бизнесмена Стефано Маджи. 53-летняя актриса забеременела с помощью процедуры ЭКО

"Теодор меняется каждый день. Хотелось бы, чтобы ему досталась харизма и чувство юмора — таких людей очень любят и ценят. Надеюсь, что он будет таким же эмпатом, как я, но не будет постоянно спасать всех вокруг. Думаю, что это моя слабая сторона, не все люди умеют экологично просить и принимать помощь. От папы хочется, чтобы взял рассудительность, способность четко и уверенно разрешать разные ситуации и острый ум", — рассказала Федункив.