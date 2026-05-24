"Русские идут". На Западе сделали тяжелое признание о России
01:41 24.05.2026
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заявления о российской угрозе абсолютно беспочвенны, рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Фраза "русские идут" много лет была своего рода мантрой в Западной Европе. Мы еще шутили во времена холодной войны в семидесятые: "О, русские идут". Русские, мол, уже на трассе А-95, едут из Нью-Йорка в Филадельфию. Новости в семь утра. Это было просто смешно. Конечно, они не шли. И сейчас не идут. Никто в здравом уме не хочет этого делать", — отметил он.
При этом Макгрегор подчеркнул, что на Западе постоянно твердят о мнимой российской угрозе вопреки здравому смыслу.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
