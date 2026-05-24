МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Финляндии и прибалтийских стран стремятся спровоцировать Россию на решительные действия, чтобы вовлечь Вашингтон в конфликт с Москвой, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Финны, латыши, эстонцы, литовцы больше всего на свете хотят спровоцировать Россию таким образом, чтобы США пришлось решать, выполнять ли статью пять устава НАТО, согласно которой каждое государство — член блока после консультаций должно принимать меры по защите другой страны в случае нападения на нее извне", — отметил он.
При этом Макгрегор выразил сомнение, что происки европейцев могут увенчаться успехом.
"Сейчас, я думаю, НАТО теряет свою значимость", — пояснил эксперт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран существует. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.