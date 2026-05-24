Военные готовятся к посадке на военный самолет. Архивное фото

Военные готовятся к посадке на военный самолет

© AP Photo / Virginia Mayo Военные готовятся к посадке на военный самолет

"Нападение извне". В США раскрыли, как ЕС решил ударить по России

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что власти Финляндии и прибалтийских стран стремятся спровоцировать Россию на решительные действия, чтобы вовлечь Вашингтон в конфликт с Москвой.

При этом Макгрегор выразил сомнение, что происки европейцев могут увенчаться успехом.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Финляндии и прибалтийских стран стремятся спровоцировать Россию на решительные действия, чтобы вовлечь Вашингтон в конфликт с Москвой, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире Власти Финляндии и прибалтийских стран стремятся спровоцировать Россию на решительные действия, чтобы вовлечь Вашингтон в конфликт с Москвой, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала

"Финны, латыши, эстонцы, литовцы больше всего на свете хотят спровоцировать Россию таким образом, чтобы США пришлось решать, выполнять ли статью пять устава НАТО , согласно которой каждое государство — член блока после консультаций должно принимать меры по защите другой страны в случае нападения на нее извне", — отметил он.

При этом Макгрегор выразил сомнение, что происки европейцев могут увенчаться успехом.

"Сейчас, я думаю, НАТО теряет свою значимость", — пояснил эксперт.

Во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Так, Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран существует. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы