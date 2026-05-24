В Pegas Touristik оценили ситуацию с "битвами за лежаки" в Турции

СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Серьезной проблемы с "битвами за лежаки" в Турции нет, количество лежаков в турецких гостиницах полностью зависит от решения их руководства, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

Гражданин ФРГ в мае отсудил у туроператора почти тысячу евро после того, как во время отдыха в Греции в 2024 году с семьей оставался без лежаков, его дети были вынуждены загорать "на бетоне". Отель выплатил мужчине, потратившему на отдых более 7 тысяч евро, небольшую компенсацию до суда, но турист обратился в суд, который встал на сторону семьи, потерпевшей поражение в "войнах за лежаки".

"Туристы вряд ли пойдут в суд с такой жалобой, речь идет о решении руководства гостиницы, и в целом у нас нет такой серьезной проблемы", - заявил Санджар.

« "Я общался с министерством туризма по этому вопросу, по словам чиновников, это полностью решение руководства гостиниц, никакой системы бронирования лежаков нет. С точки зрения себестоимости отдыха и с точки зрения логики нет смысла устанавливать много лежаков – некоторые туристы могут уехать на экскурсию, другие вовсе не отдыхают на море", - отметил эксперт.