Ефимов: шесть школ и детских садов построили на востоке Москвы за три года

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Шесть образовательных учреждений более чем на 2 тысячи детей возвели в восточной части Москвы за три года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Восточном административном округе с 2023 года в рамках столичной Адресной инвестиционной программы возвели три детских сада на 725 мест и три школы, в сумме рассчитанные для 1400 учащихся. Новые здания расположены в районах Преображенское, Соколиная Гора, Богородское, Косино-Ухтомский и Измайлово", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Всего за три года на востоке Москвы появились образовательные учреждения общей площадью 39,5 тысяч "квадратов". В частности, в 2023 году построили два детских сада, в 2024 году – один детский сад, а в 2025 году – три школы, отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса.

Например, в районе Богородское построили две школы суммарно на 19 тысяч "квадратов". Одна школа, находящаяся в Тюменском проезде, рассчитана на 600 человек, вторая на 2-й Гражданской улице – на 400 человек. Помимо учебных классов, там обустроили ИТ-полигоны и лабораторно-исследовательские комплексы.