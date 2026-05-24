Путин призвал поддержать межконфессиональное единство в России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость поддержки межконфессионального единства в России.
Глава государства в воскресенье поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.
"Ваше святейшество, и сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное для нас, и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны", - обратился Путин к патриарху.
"Потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно. Нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа", - добавил президент.