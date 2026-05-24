Стало известно, какое заболевание легко перепутать с Эболой - РИА Новости, 24.05.2026
07:54 24.05.2026
Стало известно, какое заболевание легко перепутать с Эболой

© РИА Новости / Евгений Биятов
Пробирки с кровью. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симптомы Эболы можно спутать с малярией.
  • Первыми симптомами Эболы являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Симптомы Эболы можно спутать с малярией, рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугио.
"Состояние пациента и симптомы можно принять за малярию", - сообщил он.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Здоровье - ОбществоДемократическая Республика КонгоУгандаРаспространение лихорадки ЭболаВ мире
 
 
