В Подмосковье произошло массовое ДТП

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек.

« "На 43-м километре Ярославского шоссе, недалеко от поселка Лесной городского округа Пушкино, произошло массовое ДТП: столкнулись 13 автомобилей, включая две фуры и 11 легковых машин", — сообщили в Мособлпожспас.

По данным областного ГУ МВД, грузовик с полуприцепом выехал на встречную полосу. Как уточнили в прокуратуре, его водитель потерял управление.