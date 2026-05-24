В Подмосковье произошло массовое ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Ярославском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с участием 13 машин.
- Один человек погиб, как минимум шестеро пострадали.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек.
"На 43-м километре Ярославского шоссе, недалеко от поселка Лесной городского округа Пушкино, произошло массовое ДТП: столкнулись 13 автомобилей, включая две фуры и 11 легковых машин", — сообщили в Мособлпожспас.
По данным областного ГУ МВД, грузовик с полуприцепом выехал на встречную полосу. Как уточнили в прокуратуре, его водитель потерял управление.
В результате один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают спасатели.