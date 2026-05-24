Российские мастера модернизируют сбитые дроны ВСУ на передовой.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сбитые беспилотники ВСУ модернизируют в российских мастерских на сумском направлении СВО, рассказал старший оператор БПЛА с позывным "Армавир" на видео, которое публикует Минобороны России.

Специалисты мастерской беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" продемонстрировали место своей работы на сумском направлении специальной военной операции.

"Сбитый на передовой вражеский дрон Vampire после ремонта и установки российской прошивки проверяем работоспособность, например тестируем камеру - день/ночь, моторы - направление вращения и сбросники. А лично для этого дрона российскими мастерами, точнее 3D-принтерами, разработаны новые сбросники под четыре боеприпаса, и все - в рабочем состоянии", - отметил старший оператор БПЛА с позывным "Армавир".

По информации Минобороны России , военнослужащие 34-й гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск "Север" ежедневно проводят работы по усовершенствованию и модернизации российских FPV-дронов, осуществляют ремонт поврежденных в ходе боевых действий российских беспилотников, а также изучается и модернизируется техника противника.

В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки "Север" активно используют дроны в зоне спецоперации, так как дроны быстро и с минимальными затратами могут вывести из строя подразделения противника, уничтожить опорные пункты и боевую технику.

Военнослужащие группировки войск "Север" при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО активно применяют различные беспилотники. В кратчайшие сроки с минимальными затратами оператор одного квадракоптера может вывести из строя небольшое подразделение противника, нанести урон опорным пунктам, сжечь боевую технику, следует из сообщения Минобороны.

В ведомстве отметили, что в российских подразделениях нет проблем с поставками разведывательных и боевых дронов, так как их регулярно доставляют на передовую.

"В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет. Бойцы работают в основном с ударными дронами, поэтому снаряды, как и сами беспилотники, поставляют на передовую регулярно", - говорится в сообщении.

Расчеты БПЛА продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени.