В Брянской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Кистер Погарского района Брянской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ.
- Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за атаки БПЛА в селе Кистер Погарского района Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали дроном–камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористической атаки ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал он на платформе "Макс".
Работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18