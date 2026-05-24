Лантратова показала журналистам фрагменты БПЛА ВСУ, атаковавших Старобельск

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Старобельске показала иностранным журналистам поражающие элементы украинских БПЛА, которыми ВСУ били по колледжу в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Лантратова собрала в ладонь шрапнель (поражающие элементы), которой были начинены украинские БПЛА, и продемонстрировала ее иностранным журналистам.