В ДНР пять мирных жителей пострадали за сутки от киевской агрессии.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей ДНР пострадали в воскресенье из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"На автодороге Ольгинка — Благодатное в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки вследствие атаки ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1956 года рождения. В Новоселовке Ясиноватского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1979 года рождения", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в Кировском районе Донецка также при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1989 года рождения. А также в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ пострадала женщина 1973 года рождения.
Раненым оказывается медицинская помощь.
"Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, жилые домостроения, спецтехника, легковой автомобиль", - добавил глава республики.