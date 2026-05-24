19:31 24.05.2026
Дмитриев заявил, что Мерц добьется успеха, если будет следовать его советам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может добиться успеха, если и дальше будет следовать его политическим советам.
  • Дмитриев считает, что выплаты по 8 тысяч евро за выезд соответствуют его рекомендациям по реэмиграции и могут быть эффективным решением проблемы с мигрантами.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может добиться успеха, если и дальше будет следовать его политическим советам на фоне возможного увеличения выплат сирийским беженцам за выезд из Германии.
Ранее журнал Focus со ссылкой на правительственные источники сообщил, что министерство внутренних дел Германии рассматривает вопрос увеличения выплаты для сирийских беженцев за возвращение домой до 8 тысяч евро.
"Выплачивая каждому сирийскому беженцу 8 тысяч евро за выезд, Мерц следует моим рекомендациям по реэмиграции, данным в ноябре. Выплата десяти тысяч евро каждому беженцу за реэмиграцию составляет лишь половину стоимости ежегодной иммиграционной программы ЕС и Великобритании. Мерц может добиться успеха, если последует и остальным моим советам по вопросам энергетики и мира", - написал Дмитриев в соцсети Х.
К своей публикации он приложил скриншот поста от ноября 2025 года, где уже предлагал европейским властями увеличить подобные выплаты для решения проблемы с мигрантами.
