Дмитриев заявил, что Мерц добьется успеха, если будет следовать его советам

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может добиться успеха, если и дальше будет следовать его политическим советам на фоне возможного увеличения выплат сирийским беженцам за выезд из Германии.
Ранее журнал Focus со ссылкой на правительственные источники сообщил, что министерство внутренних дел Германии рассматривает вопрос увеличения выплаты для сирийских беженцев за возвращение домой до 8 тысяч евро.
"Выплачивая каждому сирийскому беженцу 8 тысяч евро за выезд, Мерц следует моим рекомендациям по реэмиграции, данным в ноябре. Выплата десяти тысяч евро каждому беженцу за реэмиграцию составляет лишь половину стоимости ежегодной иммиграционной программы ЕС и Великобритании. Мерц может добиться успеха, если последует и остальным моим советам по вопросам энергетики и мира", - написал Дмитриев в соцсети Х.
К своей публикации он приложил скриншот поста от ноября 2025 года, где уже предлагал европейским властями увеличить подобные выплаты для решения проблемы с мигрантами.
