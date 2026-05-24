В Калужской области несколько дней ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калужской области несколько дней ищут пропавшую 14-летнюю девочку.

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Пропавшую четырнадцатилетнюю девочку несколько дней ищут в Калужской области.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт" в Калужской области , 14-летняя девочка пропала 21 мая в Обнинске . Ее местонахождение неизвестно.

В прокуратуре Калужской области подтвердили РИА Новости эту информацию.

"Прокуратура области координирует работу правоохранительных органов по установлению местонахождения несовершеннолетней", - сказала представитель ведомства.

В следственном управлении СК по региону уточнили РИА Новости, что поиски ведутся. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Информированный источник уточнил РИА Новости, что девочка ранее неоднократно уходила из дома, но подробностей данной ситуации не привел.

Согласно ориентировке волонтеров, девочка ростом 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, глаза голубые. Была одета в белую рубашку, черную кофту с капюшоном, черную юбку и черные кроссовки.