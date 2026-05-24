В Чечне обнаружили двух человек, пропавших после схода лавины
22:24 24.05.2026
В Чечне обнаружили двух человек, пропавших после схода лавины

В Чечне нашли двух человек, пропавших после схода лавины, один из них погиб

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чечне обнаружили двух человек, пропавших после схода лавины.
  • Один из них погиб, второй находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
ГРОЗНЫЙ, 24 мая — РИА Новости. В Чечне обнаружили двух человек, пропавших после схода лавины, один из них погиб, второй находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, сообщил глава Итум-Калинского района Альберт Рабуев.
Ранее он сообщил, что в пограничной зоне района из-за схода лавины пропали два человека, которые занимались очисткой дороги.
"Хочу поделиться хорошими новостями: благодаря слаженным действиям спасателей и специалистов, пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу. Его жизнь в безопасности, угрозы его здоровью устранены", — сообщил Рабуев в своем Telegram-канале.
