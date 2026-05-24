Влияние магнитных бурь на человека преувеличено, заявил астроном

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Влияние на человека магнитных бурь, возникающих из-за вспышек на Солнце, преувеличено, заявил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
"Прямой корреляции магнитных бурь, которые обрушиваются на Землю после вспышек на Солнце, не выявлено. Человек не является существом с магнитно чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменение магнитного поля. Влияние солнечных вспышек на человека сильно преувеличено и, скорее всего, происходит косвенно, опосредованно через другие механизмы, а также связано с психо-физиологическим состоянием", - сказал Назаров.
По его мнению, влияние магнитных бурь на человека в большинстве случаев является следствием самовнушения.