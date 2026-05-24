12:20 24.05.2026
Влияние магнитных бурь на человека преувеличено, заявил астроном

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров заявил, что влияние магнитных бурь на человека преувеличено.
  • Они не имеют прямой корреляции с самочувствием, так как человек не обладает магнитно чувствительными органами.
  • Назаров считает, что влияние таких бурь в большинстве случаев является следствием самовнушения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Влияние на человека магнитных бурь, возникающих из-за вспышек на Солнце, преувеличено, заявил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
"Прямой корреляции магнитных бурь, которые обрушиваются на Землю после вспышек на Солнце, не выявлено. Человек не является существом с магнитно чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменение магнитного поля. Влияние солнечных вспышек на человека сильно преувеличено и, скорее всего, происходит косвенно, опосредованно через другие механизмы, а также связано с психо-физиологическим состоянием", - сказал Назаров.
По его мнению, влияние магнитных бурь на человека в большинстве случаев является следствием самовнушения.
