В Брянской области мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Запесочье Погарского района Брянской области мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА.
- Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за атаки БПЛА в поселке Запесочье Погарского района Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали дронами–камикадзе поселок Запесочье Погарского района. В результате террористических действий ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал он на платформе "Макс".
На месте работают оперативные и экстренные службы.