В Курской области загорелся вагон с топливом после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Курской области загорелся вагон с топливом после атаки БПЛА.

Погибших и пострадавших нет.

Из близлежащего населенного пункта временно отселяют 76 человек в целях безопасности.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Курской области загорелся вагон с топливом после удара беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

« "Сегодня вражеский БПЛА атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, произошло возгорание вагона с топливом, — написал он на платформе "Макс".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают площадь пожара.

Хинштейн добавил, что из близлежащего населенного пункта временно отселяют 76 человек в целях безопасности. При необходимости власти обеспечат их жильем.