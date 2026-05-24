15:02 24.05.2026 (обновлено: 15:42 24.05.2026)
В Курской области загорелся вагон с топливом после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области загорелся вагон с топливом после атаки БПЛА.
  • Погибших и пострадавших нет.
  • Из близлежащего населенного пункта временно отселяют 76 человек в целях безопасности.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Курской области загорелся вагон с топливом после удара беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский БПЛА атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, произошло возгорание вагона с топливом, — написал он на платформе "Макс".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают площадь пожара.
Хинштейн добавил, что из близлежащего населенного пункта временно отселяют 76 человек в целях безопасности. При необходимости власти обеспечат их жильем.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
