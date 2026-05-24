Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БПЛА российской группировки войск "Север" за неделю уничтожили пять укреплений ВСУ в Сумской области.
- Операторы разведывательных беспилотников работают совместно с расчетами FPV-дронов и беспилотных систем "Молнии-2".
КУРСК, 24 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск "Север" за неделю уничтожили в Сумской области пять вражеских укреплений, с помощью которых работали операторы FPV-дронов ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Дос".
"В Сумской области за неделю наши расчеты БПЛА уничтожили пять укреплений вооруженных сил Украины, с которых работали операторы FPV-дронов", - сообщил агентству командир взвода беспилотных систем 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Дос".
Он уточнил, что операторы разведывательных БПЛА РФ работают совместно с расчетами FPV-дронов и беспилотных систем "Молнии-2", что позволяет полностью уничтожить укрепления противника.