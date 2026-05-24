Российские БПЛА за неделю уничтожили пять укреплений ВСУ в Сумской области

КУРСК, 24 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск "Север" за неделю уничтожили в Сумской области пять вражеских укреплений, с помощью которых работали операторы FPV-дронов ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Дос".