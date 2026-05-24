23:11 24.05.2026 (обновлено: 23:48 24.05.2026)
В Белграде при беспорядках пострадали 17 полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белграде при беспорядках пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
  • Сегодня в столице Сербии сохраняется спокойная обстановка.
БЕЛГРАД, 24 мая — РИА Новости. Во время протестов в Белграде пострадали 17 полицейских, сообщил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
"Пострадали 17 полицейских, 47 человек доставлены в отделения МВД. У одного из них был дипломатический паспорт", — сказал он в эфире TV Prva, не уточнив, о гражданине какой страны идет речь.
Коммунальные службы устранили последствия беспорядков, движение транспорта полностью восстановили. Сегодня в Белграде сохраняется спокойная обстановка.
В субботу вечером после протеста студентов и оппозиции на площади Славия в Белграде некоторые участники отправились к лагерю сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке. Они стали забрасывать кордон полиции пиротехникой, бутылками и другими предметами, а также подожгли мусорные баки.
Правоохранительные органы применили физическую силу и слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов к зданию юрфака на бульваре Короля Александра, усилив оцепление в районе парламента.
По данным директора полиции Драгана Васильевича, на митинге в Белграде присутствовали 34,3 тысячи человек, но не все из них участвовали в акции.
Протесты сербских студентов и оппозиции начались осенью 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Обстановка в городах обострилась в середине августа 2025-го, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы. Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.
