Краткий пересказ от РИА ИИ В Белграде при беспорядках пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.

БЕЛГРАД, 24 мая — РИА Новости. Во время протестов в Белграде пострадали 17 полицейских, сообщил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.

« "Пострадали 17 полицейских, 47 человек доставлены в отделения МВД. У одного из них был дипломатический паспорт", — сказал он в эфире TV Prva , не уточнив, о гражданине какой страны идет речь.

Коммунальные службы устранили последствия беспорядков, движение транспорта полностью восстановили. Сегодня в Белграде сохраняется спокойная обстановка.

В субботу вечером после протеста студентов и оппозиции на площади Славия в Белграде некоторые участники отправились к лагерю сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке. Они стали забрасывать кордон полиции пиротехникой, бутылками и другими предметами, а также подожгли мусорные баки.

Правоохранительные органы применили физическую силу и слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов к зданию юрфака на бульваре Короля Александра, усилив оцепление в районе парламента.

По данным директора полиции Драгана Васильевича, на митинге в Белграде присутствовали 34,3 тысячи человек, но не все из них участвовали в акции.