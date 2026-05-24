Макрон позвонил Лукашенко

МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон поговорили по телефону об отношениях Минска и Брюсселя, передает Белта.
"Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС — и Францией в частности", — говорится в публикации.
Беседа состоялась по инициативе Парижа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Владимир Путин никогда не отказывал Макрону в телефонном разговоре. При этом французский лидер неоднократно обещал сделать звонок, но этого так и не произошло, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. В Кремле подчеркивали, что Россия готова к этому. В то же время возможная беседа президентов должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
В последний раз Путин и Макрон общались по телефону в июле 2005 года.
