Porsche эвакуировали с места ДТП с машиной Прудникова

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Автомобиль Porsche эвакуировали с места ДТП с машиной бывшего футболиста "Спартака" Александра Прудникова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль Porsche эвакуировали с места аварии на Мичуринском проспекте в Москве. Машина футболиста, которая перевернулась в результате ДТП, еще остается на месте происшествия.
Ранее Прудников заявил РИА Новости, что машина его, однако за рулем в момент аварии его не было.
В воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили агентству факт ДТП, не называя имени пострадавшего. По данным главка, на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадал один человек.