Рейтинг@Mail.ru
"Другой алфавит". Что на самом деле придумали Кирилл и Мефодий - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 24.05.2026 (обновлено: 08:03 24.05.2026)
"Другой алфавит". Что на самом деле придумали Кирилл и Мефодий

Православные отмечают День памяти святых Кирилла и Мефодия

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПамятник святым Кириллу и Мефодию во Владивостоке
Памятник святым Кириллу и Мефодию во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Памятник святым Кириллу и Мефодию во Владивостоке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Со школьной скамьи всем известно, что они создали славянскую азбуку — кириллицу. Однако ученые доказали: это не так. Почему возник парадокс и как его разрешили — в материале РИА Новости.

Сведений слишком мало

Неурядиц и темных пятен со святыми Кириллом и Мефодием хватает. В восточных церквях они почитаемы как "просветители и учители словенские". Католики и вовсе именуют их не иначе как "покровители Европы". Однако для современников в IX столетии братья были настоящими бунтарями и разрушителями вековых устоев. И одно время даже считались злостными еретиками.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТриумфальная арка императора Галерия в Салониках
Триумфальная арка императора Галерия в Салониках - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Триумфальная арка императора Галерия в Салониках
Исторических сведений о них немного. Как братьев звали при крещении, неизвестно. Еще в молодости они приняли монашеский постриг, став Константином и Мефодием. А Константин незадолго до смерти принял схиму (высшая ступень иночества) и умер уже Кириллом.
Родились они в городе Салоники на северо-востоке современной Греции. Но какой были национальности — неясно. Об этом до сих пор спорят.
По одной версии, просветители происходили из славянского племени драговитов, возможных предков современных македонян. В пользу этого — то, что Константин и Мефодий в совершенстве владели славянским языком.
© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Святые Кирилл и Мефодий"
Репродукция иконы Святые Кирилл и Мефодий - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы "Святые Кирилл и Мефодий"
Но возможно, они — болгары. Ведь этот этнос возник в результате смешения одноименного тюркского племени с Приазовья и южных славян. Довольно быстро новый народ создал сильное Болгарское царство, которое достигло расцвета как раз в IX столетии.
Это государство тесно контактировало с Византийской империей, где прекрасно знали язык болгар. Отсюда третий вариант: Константин и Мефодий — греки.
Большинство исследователей склоняется именно к этой гипотезе. Однако стопроцентной уверенности нет — слишком мало достоверных данных.

Посягнули на святое

Братьев обвиняли в ереси, поскольку они посягнули на вековые устои. Дело в том, что в континентальной Европе долго действовало негласное правило: нести слово Божие дозволено либо на иврите, либо на греческом, либо на латыни. Ведь именно на этих трех языках была надпись "Иисус Назарянин, Царь Иудейский" на табличке, прибитой к Кресту Господнему.
© Public domain Первая страница Евангелия от Марка
Первая страница Евангелия от Марка - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Public domain
Первая страница Евангелия от Марка
До Кирилла и Мефодия нарушить запрет осмелился лишь епископ Вульфила. В IV веке он создал письменность для древнегерманского племени готов, которому проповедовал. Правда, его творение не прижилось и вскоре кануло в Лету. В отличие от творения братьев — азбуки для славян.
К IX столетию славяне уже занимали обширные земли Центральной и Восточной Европы, а также половину Балканского полуострова. И даже успели основать первые государства. В том числе Великую Моравию — на территории современных Чехии, Венгрии, Словакии и Польши.
Эти земли были сферой влияния Рима. Однако папские легаты потерпели здесь неудачу — в частности, потому что католические проповедники плохо знали местные обычаи и язык. И в 862 году моравский князь Ростислав попросил византийского императора прислать ему "пастыря и наставника".
© Public domainРостислав (князь Великой Моравии)
Ростислав (князь Великой Моравии) - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Public domain
Ростислав (князь Великой Моравии)
"Люди наши отвергли язычество и последовали христианскому учению, но мы не имеем такого учителя, который бы нам на нашем языке объяснил христианскую веру, чтобы и другие страны, видя это, уподобились нам. Пошли нам, владыка, епископа и учителя такого. Ведь от вас во все страны всегда добрый закон исходит", — приводится фрагмент письма Ростислава в одном из житий святого Кирилла.
Византия тогда представляла собой многонациональное образование. У границ жило немало славян, исповедовавших христианство и перенявших греческую культуру.
Именно таким образом, по мнению ряда специалистов, Кирилл и Мефодий отправились в Моравию. Изучив здешние традиции и язык, они разработали азбуку и стали переводить Священное Писание. В результате появилась первая Библия на славянском — в 866 году.
CC BY-SA 3.0 / Apostoloff / National History Museum, Bulgaria, Sofia, kvartal BojanaГлаголица и кириллица в Национальном историческом музее Болгарии
Глаголица и кириллица в Национальном историческом музее Болгарии - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
CC BY-SA 3.0 / Apostoloff / National History Museum, Bulgaria, Sofia, kvartal Bojana
Глаголица и кириллица в Национальном историческом музее Болгарии
В действительности братья создали искусственный язык, который практически не использовался в повседневной жизни. В его основе лежал диалект, распространенный в их родных Салониках. Братья только добавили в него элементы греческого синтаксиса.
Со временем их лингвистическое ноу-хау эволюционировало в церковнославянский. На нем по сей день ведут службы в Русской православной церкви.

Чья заслуга

Несколько веков славяне пользовались двумя системами письма. Одна — всем знакомая кириллица, другая — глаголица. О том, какая из них более древняя, долго спорили.
© Fotolia / koromelenaПамятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Fotolia / koromelena
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Высказывались предположения, что глаголица — "подлинный язык". Мол, в ее основе лежат "черты и резы" — утраченные давным-давно славянские руны. Однако эту теорию опровергли.
В XX веке исследователи предположили обратное: глаголица возникла позже кириллицы. Но археологические находки и изыскания лингвистов это не подтвердили.
Сегодня считается, что Константин (Кирилл) и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а как раз глаголицу, в которой свои буквы. Их происхождение до конца неясно. Есть исследования, указывающие на сходство глаголических знаков с греческой скорописью, а также с древнееврейской, самаритянской и грузинской письменностями.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЧтение Евангелия во время Божественной литургии
Чтение Евангелия во время Божественной литургии - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Чтение Евангелия во время Божественной литургии
Авторство же всем известной кириллицы приписывают одному из учеников Константина — святителю Клименту Охридскому. Он разработал торжественно-парадный вариант славянского алфавита, конкурировавший тогда с лучшими образцами византийского уставного письма (официального шрифта). Что называется, изобретение не для широких масс.
Но со временем именно оно стало общеупотребительным. На Русь шрифт Охридского попал в X столетии — вместе с болгарскими миссионерами. За тысячу лет кириллица распространилась более чем на сто языков. А вот глаголицу постепенно забыли. В отличие от ее создателей. У современных ученых нет сомнений: именно Кирилл и Мефодий заложили фундамент для дальнейшего просвещения славянских народов.
Челябинская областная универсальная научная библиотека - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
"Здесь есть нюансы". Загадка самого громкого убийства в русской истории
2 мая, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрениеСалоникиГрецияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала