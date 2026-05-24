"Другой алфавит". Что на самом деле придумали Кирилл и Мефодий

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Со школьной скамьи всем известно, что они создали славянскую азбуку — кириллицу. Однако ученые доказали: это не так. Почему возник парадокс и как его разрешили — в материале РИА Новости.

Сведений слишком мало

Неурядиц и темных пятен со святыми Кириллом и Мефодием хватает. В восточных церквях они почитаемы как "просветители и учители словенские". Католики и вовсе именуют их не иначе как "покровители Европы". Однако для современников в IX столетии братья были настоящими бунтарями и разрушителями вековых устоев. И одно время даже считались злостными еретиками.

Исторических сведений о них немного. Как братьев звали при крещении, неизвестно. Еще в молодости они приняли монашеский постриг, став Константином и Мефодием. А Константин незадолго до смерти принял схиму (высшая ступень иночества) и умер уже Кириллом.

Родились они в городе Салоники на северо-востоке современной Греции. Но какой были национальности — неясно. Об этом до сих пор спорят.

По одной версии, просветители происходили из славянского племени драговитов, возможных предков современных македонян. В пользу этого — то, что Константин и Мефодий в совершенстве владели славянским языком.

Но возможно, они — болгары. Ведь этот этнос возник в результате смешения одноименного тюркского племени с Приазовья и южных славян. Довольно быстро новый народ создал сильное Болгарское царство, которое достигло расцвета как раз в IX столетии.

Это государство тесно контактировало с Византийской империей, где прекрасно знали язык болгар. Отсюда третий вариант: Константин и Мефодий — греки.

Большинство исследователей склоняется именно к этой гипотезе. Однако стопроцентной уверенности нет — слишком мало достоверных данных.

Посягнули на святое

Братьев обвиняли в ереси, поскольку они посягнули на вековые устои. Дело в том, что в континентальной Европе долго действовало негласное правило: нести слово Божие дозволено либо на иврите, либо на греческом, либо на латыни. Ведь именно на этих трех языках была надпись "Иисус Назарянин, Царь Иудейский" на табличке, прибитой к Кресту Господнему.

© Public domain Первая страница Евангелия от Марка © Public domain Первая страница Евангелия от Марка

До Кирилла и Мефодия нарушить запрет осмелился лишь епископ Вульфила. В IV веке он создал письменность для древнегерманского племени готов, которому проповедовал. Правда, его творение не прижилось и вскоре кануло в Лету. В отличие от творения братьев — азбуки для славян.

К IX столетию славяне уже занимали обширные земли Центральной и Восточной Европы, а также половину Балканского полуострова. И даже успели основать первые государства. В том числе Великую Моравию — на территории современных Чехии, Венгрии, Словакии и Польши.

Эти земли были сферой влияния Рима. Однако папские легаты потерпели здесь неудачу — в частности, потому что католические проповедники плохо знали местные обычаи и язык. И в 862 году моравский князь Ростислав попросил византийского императора прислать ему "пастыря и наставника".

© Public domain Ростислав (князь Великой Моравии) © Public domain Ростислав (князь Великой Моравии)

"Люди наши отвергли язычество и последовали христианскому учению, но мы не имеем такого учителя, который бы нам на нашем языке объяснил христианскую веру, чтобы и другие страны, видя это, уподобились нам. Пошли нам, владыка, епископа и учителя такого. Ведь от вас во все страны всегда добрый закон исходит", — приводится фрагмент письма Ростислава в одном из житий святого Кирилла.

Византия тогда представляла собой многонациональное образование. У границ жило немало славян, исповедовавших христианство и перенявших греческую культуру.

Именно таким образом, по мнению ряда специалистов, Кирилл и Мефодий отправились в Моравию. Изучив здешние традиции и язык, они разработали азбуку и стали переводить Священное Писание. В результате появилась первая Библия на славянском — в 866 году.

В действительности братья создали искусственный язык, который практически не использовался в повседневной жизни. В его основе лежал диалект, распространенный в их родных Салониках. Братья только добавили в него элементы греческого синтаксиса.

Со временем их лингвистическое ноу-хау эволюционировало в церковнославянский. На нем по сей день ведут службы в Русской православной церкви.

Чья заслуга

Несколько веков славяне пользовались двумя системами письма. Одна — всем знакомая кириллица, другая — глаголица. О том, какая из них более древняя, долго спорили.

© Fotolia / koromelena Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове © Fotolia / koromelena Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове

Высказывались предположения, что глаголица — "подлинный язык". Мол, в ее основе лежат "черты и резы" — утраченные давным-давно славянские руны. Однако эту теорию опровергли.

В XX веке исследователи предположили обратное: глаголица возникла позже кириллицы. Но археологические находки и изыскания лингвистов это не подтвердили.

Сегодня считается, что Константин (Кирилл) и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а как раз глаголицу, в которой свои буквы. Их происхождение до конца неясно. Есть исследования, указывающие на сходство глаголических знаков с греческой скорописью, а также с древнееврейской, самаритянской и грузинской письменностями.

Авторство же всем известной кириллицы приписывают одному из учеников Константина — святителю Клименту Охридскому. Он разработал торжественно-парадный вариант славянского алфавита, конкурировавший тогда с лучшими образцами византийского уставного письма (официального шрифта). Что называется, изобретение не для широких масс.