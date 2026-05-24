В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Череповца, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.