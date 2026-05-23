Рейтинг@Mail.ru
"Приведет к войне": на Западе забили тревогу из-за решения по России - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 23.05.2026 (обновлено: 22:38 23.05.2026)
"Приведет к войне": на Западе забили тревогу из-за решения по России

Профессор Миршаймер: помощь ЕС Украине может привести к конфликту с Россией

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что военная помощь ЕС Украине может привести к конфликту с Россией.
  • По словам профессора, БПЛА для Украины производятся в Европе, а лица, принимающие решения о поставках вооружений, находятся в Германии, Великобритании и Франции.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Военная помощь ЕС Украине может привести к конфликту с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«
"Возможно, эти небольшие шаги, предпринимаемые Европой, приведут к крупной войне с Россией. Сначала это были беспилотники, затем атаки, они хотели использовать ракеты "Tomahawk". Теперь ВСУ используют огромные дроны, которые производятся в Великобритании и Франции", — сказал он.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс с государственного испытательного космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости
Вчера, 17:01
По его словам, сами БПЛА собираются на территории Украины, однако производятся они в Европе.
«
"Все сводится к вопросу о том, кто стоит за этим планом. Ведь лица, принимающие решения, находятся в Германии, Великобритании и Франции. И именно они планируют эту медленную эскалацию. Если это продолжится, я думаю, будут последствия", — резюмировал профессор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 19:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаДжон МиршаймерСергей ЛавровЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала