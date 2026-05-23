"Приведет к войне": на Западе забили тревогу из-за решения по России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Военная помощь ЕС Украине может привести к конфликту с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Возможно, эти небольшие шаги, предпринимаемые Европой, приведут к крупной войне с Россией. Сначала это были беспилотники, затем атаки, они хотели использовать ракеты "Tomahawk". Теперь ВСУ используют огромные дроны, которые производятся в Великобритании и Франции", — сказал он.
"Все сводится к вопросу о том, кто стоит за этим планом. Ведь лица, принимающие решения, находятся в Германии, Великобритании и Франции. И именно они планируют эту медленную эскалацию. Если это продолжится, я думаю, будут последствия", — резюмировал профессор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.