Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что европейские страны оказались в глупом положении из-за санкционной политики в отношении России.
- Автор материала указывает, что европейцы продолжают вводить меры против Российской Федерации, в то время как Путин продает газ и нефть США и другим странам по обычным ценам, а США продают сжиженный газ Европе по цене втрое выше.
- В публикации задается вопрос о компетентности управляющих европейских лидеров в связи с ростом счетов за газ в Италии и масштабными закупками СПГ у США.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Европейские страны оказались в глупом положении из-за санкционной политики в отношении России, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Путин продает газ и нефть США, как он это делает с Индией и всеми остальными в мире, кто хочет купить <…> российские энергоносители. США же продолжают продавать свой чрезвычайно дорогой сжиженный газ нам, бедным европейским идиотам, по цене втрое выше. Это происходит потому, что мы, европейцы, продолжаем вводить бестолковые меры против Российской Федерации", — указывается в материале.
По словам автора, европейцам пора задуматься о том, кто ими управляет, так как проводимый Брюсселем антироссийский курс лишь загоняет западные страны в более глубокий кризис.
"Тем временем счета за газ в Италии стремительно растут, отчасти из-за масштабных закупок чрезвычайно дорогого СПГ у США.<…> И это только начало. <…> На данном этапе мы должны задать себе вопрос: заслуживаем ли мы тех, кто нами управляет?" — подытожил он.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое зарубежные оппоненты начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. Москва отмечала, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских рестрикций. Президент Владимир Путин также говорил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.